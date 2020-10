Vaccin antigrippal : l’inquiétude monte après 4 nouveaux décès

Photo : KBS News

L’inquiétude grandit. Quatre personnes sont décédées entre lundi et aujourd’hui à Daegu, Gochang, Daejeon et sur l’île de Jeju, après avoir reçu un vaccin gratuit contre la grippe saisonnière. Il s’agit cette fois de trois hommes et d’une femme. Ils ont tous plus de 60 ans.Trois d’entre eux souffraient de pathologies chroniques comme la maladie de Parkinson, de la bronchopneumopathie obstructive, de l’hypertension ou encore du diabète. Ils ont perdu la vie quelques heures après ou le lendemain de l’inoculation.Des enquêtes épidémiologiques ont été ouvertes pour savoir si le vaccin est responsable de leurs morts subites. Pour le moment, les autorités sanitaires ne privilégient cependant pas cette piste, d’autant que ces vaccins n’ont pas posé de problèmes de stockage lors de leur distribution, ni ceux de particules blanches.En attendant les résultats des enquêtes, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) cherche toujours un éventuel lien entre le vaccin antigrippal et la mort vendredi d’un adolescent de 17 ans, deux jours après son administration à Incheon.Selon la KDCA, 31 autres personnes s’étaient fait vacciner dans le même établissement que le jeune homme et, jusqu’à présent, aucune ne présente de réaction anormale.L’institution a donc annoncé ne pas avoir trouvé de fondement susceptible de suspendre ses programmes de vaccination gratuite contre la grippe.