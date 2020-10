La Corée du Nord adopte un système de paiement mobile

Photo : YONHAP News

Le paiement sur smartphone a fait son apparition en Corée du Nord. Selon une information relayée, hier, par le site Internet de propagande pro-Pyongyang, le Meari, la Banque centrale de Corée du Nord et le Bureau des technologies de l'information de Pyongyang ont conjointement mis au point un système de paiement mobile appliqué à la vie quotidienne.Le média a expliqué que cette technologie permettait de régler toute sorte de transaction via un téléphone portable. Elle contribuerait ainsi à stabiliser la distribution de monnaies et à prévenir la propagation de virus ou de microbes à travers les échanges de billets physiques.Cependant, le Meari n’a pas dévoilé quelle technologie concrète a été utilisée, que ce soit la NFC, permettant la transmission de données sur une courte distance, ou le scanner de code-barres.