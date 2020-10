Objection de conscience : le service alternatif débute lundi prochain

Photo : KBS News

C’est une première dans l’Histoire du pays. 106 objecteurs de conscience débuteront leur service militaire alternatif à partir de lundi prochain dans trois établissements pénitentiaires, dont celui de Mokpo.D’après les modalités dévoilées hier par le ministère de la Justice, ces agents, sélectionnés par un comité d’experts, vont d’abord recevoir trois semaines de formation avant d’entamer leur 36 mois de service civil communautaire. Une résidence, dotée d’un dortoir, de salles de gymnastique et d’informatique sera aménagée sur leur lieu de travail. Pour rappel, les jeunes sud-coréens en bonne santé sont dans l'obligation de servir sous les drapeaux pendant 21 mois au moins.Ces objecteurs auront pour mission des assistances logistiques, comme la préparation de repas ou la distribution de linge et de colis pour les détenus, mais nullement celle ayant trait à la surveillance de ces derniers. Ils travailleront huit heures par jour et pourront utiliser leur téléphone portable pendant leur temps libre. Leur salaire sera identique à celui des militaires en service.