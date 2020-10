Séoul et Pékin prolongent leur accord de swap de 5 ans

Photo : YONHAP News

L’accord de swap entre la Corée du Sud et la Chine d'un montant de 59 milliards de dollars, a été reconduit de cinq ans. La Banque de Corée a annoncé, aujourd’hui, avoir convenu avec la Banque populaire de Chine (BPC) de repousser l’échéance de ce contrat du 10 octobre de cette année au 10 octobre 2025.En octobre 2017, Séoul et Pékin avaient déjà renouvelé cette entente à hauteur de 56 milliards de dollars pour trois ans. Cette fois-ci, le montant et la durée de la validité ont tous deux été relevés.Ce dispositif permettra aux banques centrales des deux pays de continuer de se prêter réciproquement des liquidités à court terme, lorsque l'une ou l'autre en a besoin. Il contribuera ainsi à stabiliser les marchés financiers des deux Etats et à fournir des liquidités aux institutions financières implantées dans l’autre pays.