E-gouvernement : la Corée du Sud partagera ses expériences avec 7 pays du « nouveau Nord »

Photo : YONHAP News

Récemment classée en première position en matière de gouvernement numérique dans le classement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Corée du Sud transmettra son savoir-faire et ses stratégies clés à sept nations dites « du nouveau Nord » : le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Georgie.D’après le ministère de l’Intérieur, l’exécutif discutera, aujourd’hui, de ce projet lors d’une visioconférence avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Cette assise a été organisée sur la proposition de l'institution onusienne qui a reconnu l’excellence de l’administration en ligne de Séoul.Plus concrètement, les deux entités vont mener conjointement, en faveur des Etats bénéficiaires, des projets de recherche, des programmes de formation et tenir des colloques pendant trois ans à partir de l’année prochaine, en investissant 1,1 million de dollars.