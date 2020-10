Pyongyang suspend ses jeux de masse après une seule représentation

Photo : KBS News

La Corée du Nord a organisé le 11 octobre un spectacle de gymnastique de masse à Pyongyang intitulé « Conduite glorieuse » en présence de Kim Jong-un. C’était le lendemain du grand défilé militaire organisé afin de célébrer le 75e anniversaire du Parti des travailleurs. Dans la foulée, ses organes de propagande ont annoncé que les jeux de masse continueraient tout au long de ce mois, mais, rien ne semble avoir eu lieu depuis la première représentation.Le ministère sud-coréen de la Réunification a estimé crédible cette version et il surveille de près tout mouvement afin de savoir si le pays communiste reprendra plus tard ce show artistique.Comment expliquer une telle suspension ? Deux hypothèses sont avancées. D’une part, le grand leader aurait pu faire stopper le spectacle en exprimant son mécontentement sur la performance des artistes, comme ce fut le cas l’an dernier.D’autre part, étant donné que le régime a récemment monté de nombreux grands rassemblements, il se serait senti gêné à l’idée d’enrôler des dizaines de milliers d’habitants, d’autant plus que la pandémie frappe toujours le reste du monde. D’ailleurs, il mobilise actuellement toutes ses ressources intérieures pour mener « le combat de 80 jours » destiné notamment à rétablir les dégâts causés par les dernières intempéries.