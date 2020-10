ALE Séoul-Pékin : 9e round de suivi en ligne pendant 5 jours

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont ouvert leurs négociations, aujourd'hui par visioconférence, dans le cadre de leur accord de libre-échange (ALE). Il s'agit de la 9e édition de suivi dans les secteurs des services, de l'investissement et de la finance. Elle se déroulera jusqu'à ce vendredi.La délégation de Séoul est dirigée par Lee Kyung-sik, officiel chargé des discussions de l’ALE au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur alors que celle de Pékin est représentée par Yang Zhengwei, directeur général adjoint au ministère du Commerce. Une vingtaines d’officiels des deux pays y assistent.Les rassemblements précédents ont été consacrés à l’élargissement du marché et à la protection renforcée des investissements. La nouvelle séance se focalisera sur le convenu du traité et les principaux enjeux de l’ouverture du marché.