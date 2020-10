La Corée du Sud a le débit mobile le plus rapide au monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’impose comme le pays ayant la meilleure connexion Internet mobile au monde. C’est ce que montre le rapport d’Ookla, la firme gérant le site Speedtest.Selon le document, le débit mobile moyen du pays au mois de septembre s’établissait à 121 Mbps, le plus élevé parmi 140 nations. Le pays du Matin clair conserve ainsi sa première place depuis deux mois, avec un niveau 10 % plus rapide que le mois précédent. Sa vitesse est 3,4 fois plus rapide que la moyenne mondiale, qui s’élève à 36,96 Mbps.Le débit mobile sud-coréen s’est hissé en tête du palmarès en mai 2019 en détrônant la Norvège. L’entreprise américaine a expliqué, à l’époque, que cette montée était attribuable au lancement du réseau 5G. En effet, la Corée du Sud a progressé de plusieurs crans depuis le lancement de ce service ultrarapide en avril 2019.Pour le dernier classement, la Chine s’est classée deuxième (113,35 Mbps), suivie des Emirats arabes unis (111,13 Mbps) et du Qatar (88,08 Mbps).Par ailleurs, en ce qui concerne les « Speedtest Award » décernés aux meilleurs opérateurs de téléphonie mobile, la société sud-coréenne SK Telecom figure au deuxième rang, derrière Etisalat des EAU.