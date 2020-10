Redressement du moral des entrepreneurs en octobre

Photo : Getty Images Bank

Grâce au ralentissement de la propagation du COVID-19, le moral des entrepreneurs a rebondi en octobre, après avoir chuté le mois précédent à cause d’une deuxième vague pandémique débutée mi-août.D’après les chiffres publiés par la Banque de Corée (BOK), l’indice de confiance des entreprises (BSI) a grimpé de dix points en glissement mensuel. Il s’est établi ainsi à 74 points, soit proche de son niveau de janvier dernier (75), avant l’éclatement de la crise sanitaire.Dans le détail, le BSI des industries manufacturières a fortement progressé, à 79 points. Et c’est la confiance des PME qui a enregistré la hausse la plus importante avec 18 points, un record depuis le début de l’élaboration de ces statistiques, en janvier 2003.L’indice de moral des acteurs économiques (ESI), intégrant l’indice de confiance des consommateurs (CCSI) au BSI, a connu, lui aussi, un bond de 12,7 points en atteignant 85,9 points.Pour rappel, un indice en dessous de 100 signifie que la majorité des sociétés a une opinion négative sur la conjoncture économique.