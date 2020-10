La météo de ce jeudi est à l’opposé de celle de mercredi. En effet, si la matinée a cette fois-ci été ensoleillée sur l’ensemble du pays, les nuages s’imposent sur tout le territoire dans l’après-midi. Bonne nouvelle cependant, l’air est beaucoup moins pollué avec un indice de qualité de l’air entre « bon » et « moyen ».Les températures sont légèrement plus froides. Les maximales ne montent pas plus haut que 16°C à Séoul, 17°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, 19°C à Daegu, et enfin 21°C à Busan.Météo-Corée prévoit un beau vendredi, puisque le soleil dominera toute la journée, malgré une légère couverture nuageuse le matin dans l’ouest du pays. Le mercure remontera mais restera sous le seuil des 20°C.