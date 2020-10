Premières assises diplomatiques Séoul-Tokyo sous l’administration Suga

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont tenu, aujourd’hui à Séoul, leurs premières discussions de niveau opérationnel depuis l’arrivée au pouvoir de Yoshihide Suga. Le directeur général des affaires de l’Asie et du Pacifique au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Jung-han, et son homologue japonais Shigeki Takizaki, ont échangé sur différents dossiers bilatéraux sensibles.En particulier, les deux officiels auraient abordé le verdict de la justice sud-coréenne ordonnant des entreprises nippones d’indemniser les victimes du travail forcé perpétré pendant la Seconde guerre mondiale et les mesures commerciales de représailles de la part de Tokyo qui s’en sont suivies.Il y aurait été également question du sommet trilatéral avec la Chine que le gouvernement sud-coréen envisage d’organiser avant la fin de cette année, ainsi que la question du rejet des eaux radioactives de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan Pacifique.Le diplomate nippon s’est également entretenu avec le représentant nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon, à propos de la situation en Corée du Nord et des moyens de prévenir de nouvelles provocations du pays communiste à moins d’une semaine de la présidentielle américaine.Takizaki rentrera demain dans l’archipel, après sa visite de trois jours dans le pays du Matin clair.