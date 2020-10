Fonctionnaire sud-coréen tué par le Nord : Pyongyang rejette la responsabilité sur Séoul

Photo : YONHAP News

Changement d’attitude. Le mois dernier, après que l’armée nord-coréenne a abattu par balles un fonctionnaire sud-coréen en mer Jaune, Kim Jong-un a officiellement présenté ses excuses. Aujourd’hui, la KCNA, l’agence de presse du pays communiste, revient à la charge.D’après l’organe de propagande, cet accident s’est produit parce que les autorités sud-coréennes n’ont pas su assurer correctement le contrôle sur leurs propres citoyens, en laissant l’un d’eux traverser la frontière, alors que la crise du COVID-19 faisait rage.La KCNA a fait savoir que Pyongyang avait déployé tous ses efforts pour retrouver le corps du disparu, mais en vain. Avant d’ajouter que les recherches allaient se poursuivre.Selon l’agence, la Corée du Nord regrette que cet incident « accidentel » ait failli déboucher sur un état « catastrophique » des relations intercoréennes, et souhaite que cela ne se reproduise plus.Par ailleurs, le média d’État met en avant que le Nord a informé le Sud de tout ce qui s’était passé, sans manquer de présenter ses excuses, afin de ne plus affecter la confiance mutuelle. Il s'en prend ainsi au Sud d'avoir, en retour, insulté son geste bienvaillant, tout en attisant la méfiance et la confrontation entre compatriotes.En particulier, le royaume ermite a pointé du doigt le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force d’opposition. Selon lui, les conservateurs sud-coréens tentent d'utiliser le drame à des fins politiques en mentionnant des mots comme «barbarie » ou «atteinte aux droits de l’Homme ». Il a cependant coupé court à la version initiale des faits selon laquelle son armée aurait brûlé le corps de la victime.