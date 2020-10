Photo : YONHAP News

Cela faisait longtemps que Yeouido, la place financière de Séoul, n’avait pas connu une journée aussi noire.Aussi bien le Kospi que le Kosdaq termine la semaine avec une chute supérieure à 2 %. L’indice de référence de la Bourse de Séoul s’effondre de 2,56 %, soit 59,52 points, et repasse sous les 2 300 points avec 2 267,15 points. Le second, qui regroupe les valeurs technologiques, s’écroule aussi avec -2,61 %, soit 21,28 points, et finit sous les 800 points, à 792,65 points.Du côté des devises, le won sud-coréen est sur la même cadence que la veille. À la fermeture des transactions, l’euro s’achète 1 325,91 wons (-4,22 wons) et le dollar américain 1 135,10 wons (+3,70 won).