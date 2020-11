La Corée du Nord multiplie ses importations de dispositifs médicaux russes

Photo : YONHAP News

Les importations nord-coréennes de dispositifs médicaux russes ont fortement augmenté au 3e trimestre de l’année. C’est ce qu’a rapporté hier Radio Free Asia.D’après les données établies par le service fédéral des douanes de Russie et citées par la radio américaine, entre juillet et septembre, le montant de ces achats a atteint 1,96 million de dollars, 2,5 fois plus que pendant la même période l’an dernier.Le régime de Kim Jong-un multiplie aussi les importations de ces produits en provenance de Chine. Le mois dernier, il a acheté plus de 6,6 millions de seringues « made in China », ce qui correspond à une somme de 3,4 millions de dollars.Cette hausse peut s’expliquer par la demande croissante notamment pour les tests de dépistage du nouveau coronavirus. La Corée du Nord avait pourtant fermé ses frontières fin janvier, au moment où l'épidémie explosait en Chine. En outre, elle aurait besoin de différents équipements médicaux pour en doter le futur hôpital de Pyongyang, dont la construction est entrée dans sa dernière phase.