La ministre de la Justice suspend le procureur général de ses fonctions

Photo : YONHAP News

Gros coup de pression de la ministre de la Justice Choo Mi-ae sur le procureur général Yoon Seok-youl, qui se livrent une guerre ouverte depuis des mois.La première a demandé des sanctions disciplinaires contre le second et ordonné en même temps la suspension de ses fonctions. Elle a fait cette annonce en personne lors d’un briefing organisé hier, tard dans l’après-midi.La raison de cette décision sans précédent dans l'histoire constitutionnelle du pays ? La garde des sceaux a invoqué « de multiples soupçons d'irrégularités sérieux et graves » pesant sur le grand patron du ministère public. Six accusations en gros ont été soulevées.Il s’agit notamment de sa rencontre jugée « inappropriée » avec Hong Seok-hyun, le PDG de JoongAng Holdings, un des premiers groupes de média qui possède entre autres l’influente chaîne de télévision JTBC. Une rencontre qui aurait eu lieu fin 2018, lorsque Yoon dirigeait le puissant Bureau des procureurs du district central de Séoul. A l’époque, la chaîne poursuivait une action judiciaire liée au « Choi Gate », l’affaire qui avait fait chuter l’année précédente la présidente de la République d’alors, Park Geun-hye.Il lui est également reproché d’avoir fait collecter des données personnelles sur les juges en charge des affaires impliquant les personnalités politiques proches de l’actuel pouvoir et d’avoir tenu des propos susceptibles de violer le principe fondamental de neutralité politique d’un haut magistrat.Choo a imposé ces mesures inédites, alors que le gouvernement de Moon Jae-in veut relancer la réforme du Parquet, contre laquelle bon nombre de procureurs restent vent debout.La réponse de Yoon n’a pas tardé. Il a annoncé, par la voix de son porte-parole, son intention d’engager immédiatement une action en justice contre la décision de la ministre, la qualifiant d’« illégale et injuste ».