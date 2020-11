Washington annonce des subventions pour les activistes des droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Washington a annoncé qu’il verserait au maximum 3 millions de dollars aux associations qui s’investissent dans la défense des droits de l’Homme en Corée du Nord. Il en a fait part sur le site d’information sur les programmes de subventions du gouvernement fédéral (www.grants.gov).Le Bureau de la démocratie, des droits de l'Homme et du travail, rattaché au département d'Etat américain, prévoit de verser de 50 000 à 3 millions de dollars à 2 à 15 groupes. Il s’agit de soutenir des projets liés à la diffusion d’informations vers et au sein du royaume ermite, et à la promotion des droits humains.Pour toucher cette aide, les ONG devront déposer une demande avant le 15 janvier. Des inscriptions supplémentaires seront ouvertes le 2 avril et le 17 septembre 2021.Par ailleurs, le Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération (ISN) et le Bureau de réduction coopérative des menaces (CTR) ont également publié une annonce afin de financer des individus ou des associations qui surveillent les agissements de Pyongyang visant à contourner les sanctions internationales.