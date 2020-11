Jeong Eun-kyeong parmi les « 100 femmes de l’année » de la BBC

Photo : YONHAP News

Comme chaque année, la BBC a publié hier son prestigieux classement des 100 femmes de l’année. Des femmes inspirantes et influentes, qui selon le thème de cette année « mènent le changement et font la différence en ces temps de turbulences ».Parmi elles, on retrouve la sud-Coréenne Jeong Eun-kyeong, la patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). La station britannique la décrit comme une « chasseuse de virus », qui dirige la réponse du pays au COVID-19. Et d’ajouter qu’elle est connue pour « sa transparence et le calme qu’elle apporte à ses briefings quotidiens sur l’évolution de l’épidémie ».L’ancienne médécin de famille en a profité pour remercier tous les professionnels de santé qui se consacrent à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Elle s’est aussi engagée à faire tout son possible pour rendre le monde plus sûr en renforçant les capacités à vaincre la maladie.A noter que la première place de la liste a été laissée vacante en hommage aux innombrables héroïnes anonymes qui se sont sacrifiées cette année pour aider les autres à travers le monde.