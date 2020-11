38th North : une partie des ponts et routes du site de Punggyeri ont été restaurés

Photo : YONHAP News

Une partie des ponts et des routes desservant le site nucléaire de Punggyeri en Corée du Nord, endommagés cette année par des typhons, ont été récemment réparés. C’est ce qu’a rapporté, hier, 38th North en se référant à des images prises par des satellites commerciaux.D’après le site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, les récents travaux de restauration permettent au régime de Kim Jong-un de déployer du personnel chargé de la garde et de la surveillance sur le terrain.Parmi les ouvrages réhabilités : les routes d’accès aux tunnels de l’ouest et du sud, celles reliant des bâtiments administratifs au sud au siège du commandement au nord, et d’autres desservant les casernes de sécurité, restées intactes. Cependant, les ponts reliant les accès aux tunnels de l’ouest et du nord n’ont pas encore été rétablis.La Corée du Nord avait démantelé le site en mai 2018, quelques semaines avant le premier sommet avec les Etats-Unis qui a eu lieu à Singapour. Toutefois, 38th North avait relayé, en juillet dernier, des signes d’activités relatives à des travaux de réparation.