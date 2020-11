COVID-19 : le nombre de nouveaux cas dépasse les 500 pour la 1ère fois en 8 mois

Photo : YONHAP News

L'épidémie de COVID-19 progresse désormais de manière très inquiétante. Ces dernières 24 heures, 583 cas supplémentaires ont été identifiés, soit une hausse de 201 infections en un seul jour. 553 d’entre eux sont d’origine locale et 30 importés.C’est la première fois depuis le 6 mars que le bilan quotidien a franchi le seuil des 500. A l’époque, l’épidémie avait lourdement frappé la grande ville de Daegu et sa région proche, dans le sud-est du pays. L’église Shincheonji en a été le principal vecteur.70 % des nouvelles infections domestiques ont été répertoriées dans Séoul et sa couronne. La mairie de la capitale estime que le nombre de porteurs du virus augmente fortement et de façon imprévisible. Du coup, elle continue d’exhorter les citoyens à respecter les règles sanitaires.De son côté, la ministre de l’Education Yoo Eun-hae a appelé aujourd’hui la population à éviter tout rassemblement entre amis ou en famille au moins jusqu'au 3 décembre, le jour du « suneung », l’examen national d’entrée à l’université.La situation est préoccupante aussi dans les casernes militaires, où les soldats partagent des dortoirs. Tout récemment, une caserne située à Yeoncheon, près de la frontière avec le Nord, a été identifiée comme un foyer de contamination avec 70 patients.Afin de tenter d’endiguer la propagation du virus, le ministère de la Défense a décidé hier d’appliquer à l’ensemble des troupes du pays le niveau 2,5, soit le quatrième stade des mesures de distanciation sociale sur une échelle qui en comprend cinq. Toute sortie ou permission sera donc interdite jusqu’au 7 décembre.