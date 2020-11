Song Kang-ho et Kim Min-hee sur la liste des 25 meilleurs acteurs du 21e siècle du New York Times

Photo : YONHAP News

Song Kang-ho et Kim Min-hee figurent parmi les 25 meilleurs acteurs du 21e siècle, selon le New York Times. Ils occupent respectivement la 6e et la 16e place du classement établi par les critiques cinéma Manohla Dargis et A.O. Scott.Justifiant son choix par la prestation de Song en chef de famille désargenté dans « Parasite », lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2020, le quotidien américain a cité les propos de son réalisateur, Bong Joon-ho, qui a comparé l’interprète à « une mine de diamant intarissable ».A propos de Kim Min-hee, l’article a notamment évoqué son interprétation dans le long métrage de Hong Sang-soo « Un jour avec, un jour sans », en saluant « un jeu subtile se trouvant au cœur du film ».L’Américain Denzel Washington s’est hissé en tête du classement. La Française Isabelle Huppert, le Britannique Daniel Lewis, le Canadien Keanu Reeves et l’Australienne Nicole Kidman font également partie de la liste.