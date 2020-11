COVID-19 : le Minjoo envisage de débloquer 1,5 milliard d’euros pour une 3e aide d’urgence

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19 à travers tout le pays, le Minjoo envisage de verser une enveloppe de 2 000 milliards de wons, soit environ 1,5 milliard d’euros, dans le cadre d’une troisième « aide d’urgence ».D’après le parti au pouvoir, ses membres suprêmes ont mené, hier à huis clos, une discussion en ce sens. Ils auraient examiné, pour cela, la possibilité d’anticiper l’exécution d’une part de crédit mis en réserve du budget de l’année prochaine. La formation présidentielle projette d’accorder cette assistance en particulier à ceux qui ont été les plus frappés par la troisième vague de la crise sanitaire, tels que les petits commerçants et les autoentrepreneurs.Cependant, le bras de fer avec l’opposition s’annonce rude pour l’adoption de ce projet. En effet, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP) prône plutôt une aide de 3 600 milliards de wons. Pour la financer, la première force d’opposition propose de supprimer la totalité du crédit affecté au New Deal « à la coréenne », le plan de relance économique phare du président de la République, soit 21 300 milliards de wons, l’équivalent de 16,1 milliards d’euros, pour ensuite injecter ce montant aux six « projets pour subvenir aux besoins quotidiens du peuple face à la pandémie ».Dans ce contexte, les représentants des deux camps à la commission du budget et des comptes ont poursuivi, hier, leur débat sur la réduction budgétaire controversée.