Covid-19 : le gouvernement versera la 3e aide d'urgence sélective en 2021

Photo : KBS News

A l'issue d'une réunion tenue hier à huis clos, la Cheongwadae, le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont réaffirmé le projet de 3e aide d'urgence spécifiquement consacrée aux populations les plus touchées par les conséquences de la pandémie de COVID-19.Lors de ces discussions, l'exécutif a fait savoir que le montant du projet serait augmenté de 7 000 milliards de wons, l'équivalent de 5,3 milliards d'euros. 2 000 milliards de wons, soit environ 1,5 milliard d'euros, seront attribués aux petits commerçants et autoentrepreneurs les plus frappés par la crise sanitaire.Pour financer cette rallonge, le gouvernement envisage, entre autres, de déduire 5 000 milliards de wons du projet gouvernemental déjà soumis à la délibération de l'Assemblée nationale.Cependant, un bras de fer s'annonce entre les camps du pouvoir et de l'opposition, notamment son principal parti, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), qui a d'ores et déjà manifesté son opposition.