COVID-19 : la propagation du virus continue dans les espaces du quotidien

Photo : YONHAP News

511 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en l’espace de 24 heures. Séoul et la province de Gyeonggi qui l’entoure représentent toujours un peu moins de 70 % des infections d’origine locale. Le nombre de patients atteints d’une forme grave de la maladie a lui aussi augmenté de quatre pour porter le total à 101.Selon les autorités de santé, ces derniers jours, le pays comptait en moyenne 470 contaminations supplémentaires par jour et le nombre de porteurs du virus placés en auto-confinement a atteint lundi un record avec plus de 70 000 personnes.Dans ce contexte, le gouvernement envisage un nouveau tour de vis, si cela est jugé nécessaire. Avant cela, c’est une veillée d’armes. Il scrute pour le moment l’évolution de la situation de l’après-durcissement des mesures de distanciation sociale, qui sont entrées en vigueur hier.L’exécutif s’inquiète plus particulièrement de la propagation continue et simultanée dans les espaces du quotidien. D’autant plus que demain, le « suneung », l’examen d’entrée à l’université, aura lieu dans tout le pays. Les autorités sanitaires s’appliquent à faire en sorte que les élèves passent les épreuves en toute sécurité sanitaire.