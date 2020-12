COVID-19 : plus de 500 nouveaux cas pour le 2e jour consécutif

Photo : YONHAP News

La propagation du COVID-19 ne montre pas de signe de recul. Pour la deuxième journée de suite, le nombre de nouveaux patients a dépassé la barre des 500 en s’élevant à 540 : 516 contaminations domestiques et 24 importés. Ainsi, la Corée du Sud dénombre désormais 35 703 cas confirmés dont 4 623 importés.81 % des infections additionnelles ont été signalées dans la région métropolitaine : 262 à Séoul, un record pour la capitale, 137 dans la province de Gyeonggi et 22 à Incheon. Les contaminations se poursuivent dans les lieux de la vie quotidienne, tels que les hôpitaux, les cybercafés et les salles de sport. Dans la plupart des cas, il s’est avéré que les gestes barrières, notamment le port du masque, n’ont pas été pleinement respectés.Le nombre des malades dans un état grave est également en rapide augmentation. En 24 heures, il a grimpé de 16, atteignant un total de 117 individus hospitalisés en unité de soins intensifs.Dans ce contexte, le gouvernement juge peu probable une baisse du niveau de distanciation sociale alors que la deuxième phase sur une échelle de 5 dans la métropole reste en vigueur jusqu’à lundi prochain. Dans le même temps, il s'attend à ce que la situation s’améliore à partir de la semaine prochaine.