COVID-19 : le nombre de nouveaux cas dépasse les 600 pour la 1ere fois en 9 mois

Photo : YONHAP News

Décidément, l’arrivée de l’hiver semble favoriser la circulation du COVID-19. Depuis le 20 novembre dernier, le nombre de nouveaux cas quotidiens oscille entre 300 et 600, à l’exception d’une journée. Et ces dernières 24 heures, il a franchi le seuil des 600 pour la première fois en neuf mois, en atteignant 629 : 600 contaminations domestiques et 29 importées.Séoul a enregistré le plus grand nombre avec 291 patients supplémentaires. Un nouveau cas de contamination collective a été identifié dans un restaurant de l’arrondissement de Jongro, en plein centre de la capitale, avec jusqu’à présent 30 individus infectés.Dans ce contexte préoccupant, le gouvernement envisage de décider, ce week-end, de renforcer ou non les mesures préventives en vigueur en fonction de l’évolution de la situation, alors que la propagation ne montre pas de signe de ralentissement depuis le relèvement du niveau de distanciation sociale dans la métropole il y a dix jours. Dans la foulée, l’exécutif a de nouveau appelé les citoyens à rester chez eux en renonçant aux rassemblements de fin d’année. Une fois tranchées, les nouvelles dispositions seront appliquées entre le 7 décembre et le 3 janvier prochains.De son côté, la ministre de l’Education Yoo Eun-hae a annoncé une série de dispositifs visant à protéger les lycéens de terminale qui s’apprêtent à passer dès ce week-end des concours de recrutement dans les universités de leur choix. 348 salles isolées ont été prévues pour accueillir les candidats en quarantaine. Par ailleurs, une période de contrôle préventif intensif dans les environs des universités et des dispensaires a été décrétée jusqu’au 22 décembre.