Moon Jae-in remplace quatre ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a procédé aujourd'hui à un remaniement partiel de son gouvernement. Moon Jae-in a décidé de nommer quatre nouveaux ministres.Tout d’abord, le chef de l’Etat a remercié la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Kim Hyun-mee, qui a occupé ce poste depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Il l’a remplacée par Byeon Chang-heum, le président de LH, l’entreprise publique spécialisée dans le secteur des terrains et des logements.Pour rappel, Kim a été souvent critiquée pour ses politiques qui ont échoué à juguler la flambée immobilière. Toutefois, la Cheongwadae a fait savoir qu’il ne s’agissait pas de la limoger mais de faire face plus activement au dossier du logement.Le ministre de l’Intérieur Chin Young laissera sa place à Jeon Hae-cheol, député trois fois élu du Minjoo, le parti au pouvoir. Il fait partie des trois plus proches du président Moon, dits les « trois Cheol », en ce que leur prénom se termine par cette syllabe.Kwon Deok-cheol, président de l’Institut du développement de l’industrie de la santé de Corée (KHIDI), prendra le relais de Park Neung-hoo au poste de ministre de la Santé et du Bien-être.Chung Young-ai, présidente de la Fondation pour les femmes de Corée (KFW), succédera à Lee Jung-ok, ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille.La Maison bleue a tenu à préciser que les quatre nommés ne sont pas multipropriétaires. Selon elle, ils possèdent, chacun, un seul logement.Par ailleurs, le président Moon a préféré maintenir la garde des sceaux Choo Mi-ae à son poste bien qu’elle soit au cœur d’un conflit exacerbé avec le procureur général Yoon Seok-youl sous sa tutelle.