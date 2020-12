L’armée américaine restituera 12 de ses bases aux autorités sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis rendront à la Corée du Sud 11 de leurs bases militaires installées partout dans le pays du Matin clair, ainsi que deux zones de la vaste garnison de Yongsan à Séoul. C’est ce qu’ont décidé Séoul et Washington à l’issue de la 201e réunion de leur comité conjoint chargé de l’accord dit SOFA sur le statut des GI's dans la péninsule.La liste des 12 bases à rétrocéder contient le Walker Camp, situé à Daegu dans le sud-est du pays, le Jackson Camp à Uijeongbu, dans la province de Gyeonggi, le terrain de golf de l'armée à Hanam, près de Séoul, ou encore celui du corps du génie dans l’arrondissement de Junggu, au cœur de la capitale. Les communautés locales demandaient leur restitution depuis longtemps. Le gouvernement envisage déjà de construire un grand complexe HLM sur l’un de ces sites.Les points litigieux n’ont pas manqué dans les négociations. La plus grande pomme de discorde portait sur l’addition salée liée à la dépollution de ces bases. Les deux parties ne sont pas parvenues à en départager les responsabilités. D’après Séoul, elles sont convenues d’établir ensemble les critères de gestion de la pollution, de mener rigoureusement une enquête conjointe et de poursuivre leur discussion afin de faire avancer la situation.C’est en substance la conclusion à laquelle les deux alliés étaient arrivés lorsqu’ils ont décidé d’effectuer le retour de quatre bases il y a un an. Or, on a pu constater des manquements dans les opérations de dépollution sur ces zones. Exemple : d’après les résultats d’une enquête publiée au début de ce mois, le niveau de pollution du sol était 12 fois plus élevé que le seuil autorisé dans certaines parcelles du Sears Camp, à Uijeongbu. Ce qui n'a pas fini de faire polémique.