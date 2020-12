Photo : YONHAP News

La journée de mardi est placée sous le signe du soleil. Il domine le ciel coréen sur la majeure partie du territoire, hormis la région du sud-ouest, entre Gwangju et l'île de Jeju.Ciel bleu, donc, mais froid de canard pour la deuxième journée de suite. Météo-Corée relevait -10°C ce matin à Séoul, -9°C à Daejeon, dans le centre du pays, et -7°C à Daegu, dans le sud-est. L'après-midi est à peine plus réjouissant, avec -4°C dans la capitale, 0°C à Gangneung, sur la côte est, et 7°C à Jeju, où des précipitations sont attendues.