COVID-19 : cinq grandes églises mettent leurs maisons de prière au service des patients

Photo : YONHAP News

Cinq grandes églises protestantes ont décidé de mettre à disposition certaines de leurs infrastructures, comme les maisons de prière ou les centres pour l’entraînement de l’esprit, pour accueillir des patients souffrant de symptômes bénins liés au COVID-19. Il s’agit de l’Eglise évangélique de Yoido, des églises Myungsung, Sarang, Kwanglim et de l’Eglise baptiste Joongang Kangnam.Les prêtres à la tête de ces établissements ainsi que So Gang-seok, directeur de l’Union des églises de Corée, ont rencontré lundi Lee Nak-yon, le patron du Minjoo, le parti présidentiel, pour annoncer cette décision.Au total, 890 salles serviront à loger les malades qui n’ont pas encore trouvé de lit d’hôpital, ceux qui viennent de l’étranger et les personnes qui doivent rester en quarantaine. Elles sont principalement situées dans la région métropolitaine de Séoul, comme à Paju, Anseong et Gwangju.Lee les a remerciés pour leur soutien en affirmant que si certains foyers de contamination autour des églises suscitaient l’inquiétude, la plupart des fidèles se conformaient aux mesures de prévention du gouvernement.