L’exécutif dévoile un nouveau plan de lutte contre la faible natalité

Photo : YONHAP News

Une nouvelle allocation familiale pour les bébés de moins d’un an, et le doublement d’ici 2025 du nombre de personnes qui prennent un congé parental. Autant d’objectifs du quatrième plan de lutte contre la baisse de la natalité et le vieillissement de la population, dévoilé aujourd’hui par le gouvernement.Concrètement, l’exécutif versera 300 000 wons chaque mois, l’équivalent de 225 euros, aux parents de nourrissons. Les premiers bénéficiaires seront les bébés nés en 2022, et le montant sera revalorisé progressivement jusqu’à 500 000 wons d’ici 2025.En ce qui concerne les congés parentaux obtenus par 105 000 individus l’an dernier, l’Etat compte porter ce chiffre à 200 000 d’ici l’échéance. De même, il fera en sorte que l'ensemble des travailleurs, toutes catégories confondues, puissent en bénéficier. Actuellement, seuls les salariés sont concernés.