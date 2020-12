La conscription des sud-Coréens ne tiendra plus compte du niveau d’éducation

Photo : YONHAP News

Dès l’an prochain, les sud-Coréens qui n’ont pas achevé leurs études secondaires pourront être appelés pour effectuer leur service militaire s’ils sont en bonne santé.L’Administration militaire a annoncé aujourd’hui notifier un projet d’amendement visant à abolir le niveau d’éducation dans les critères d’enrôlement.A l’heure actuelle, les hommes qui n’ont pas obtenu le diplôme du lycée ou du collège sont qualifiés pour remplir le service dit social, mais ceux qui ont un niveau de santé entre 1 et 3 sur une échelle de 7 peuvent accomplir le service militaire s’ils le souhaitent.Selon les autorités militaires, avec ce changement, les citoyens qui se sont engagés tôt dans des métiers techniques ou qui sont dotés d’un certificat de mécanicien pourront devenir militaires techniciens, ce qui permettra d’éviter les suspensions de carrière et de développer leur expertise professionnelle.Le service militaire, rappelons-le, est toujours obligatoire en Corée du Sud. Et tous les jeunes hommes sont appelés sous les drapeaux avant d’atteindre leurs 28 ans.