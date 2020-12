Emissions de CO2 par habitant : la Corée du Nord se classe 63e

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord figure à la 63e place parmi 195 pays en matière d’émissions de dioxyde de carbone par habitant, avec 1,2 tonne en 2018. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l'Amérique (VOA) en citant le rapport sur l’indice de développement humain (IDH) 2020, publié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).D’après le document, la proportion de combustibles fossiles du royaume ermite représentait 62 % de la consommation énergétique totale, en dessous de la moyenne des pays en développement qui s’établit à 80 %.A titre de comparaison, la même année, un sud-Coréen a émis dix fois plus de CO2 qu’un nord-Coréen, avec 12,9 tonnes. Le chiffre était de 7 tonnes pour un Chinois et de 16,6 tonnes pour un Américain.Pyongyang a annoncé une réduction annuelle de 16,4 % de ses émissions carbone d’ici 2030 dans le cadre de ses « Stratégies nationales de protection de l’environnement et de réduction des risques de catastrophes », publiées l’an dernier.A noter également : la surface des forêts et montagnes du pays communiste a chuté de 40 % par rapport à 1990. Quant à la durée de vie d’un nord-Coréen, elle s’est élevée à 72,3 ans, similaire à la moyenne mondiale qui est de 72,8. Le taux de participation à la vie active chez les plus de 15 ans s’établissait à 73,4 % pour les femmes et 87,8 % pour les hommes.