Le nombre de travailleurs recule pour le 9e mois de suite

Photo : YONHAP News

La pandémie de nouveau coronavirus continue de plomber le marché de l’emploi en Corée du Sud comme un peu partout dans le monde.Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs au pays du Matin clair s’est établi le mois dernier à 27,24 millions, soit un recul de 273 000 en glissement annuel. Il s’agit d’une baisse pour le 9e mois consécutif.Le nombre d’employés chez les plus de 15 ans a reculé d’un point pour atteindre 60,7 %, le niveau le plus bas depuis 2013 pour un mois de novembre. Le chiffre chez les 15 à 64 ans, la référence utilisée par l'OCDE, a également régressé de 1,1 point pour s’élever à 66,3 %.En ce qui concerne le nombre de chômeurs, il était de 967 000, en hausse de 101 000 sur un an. Le taux de chômage s’est accru de 0,3 point en établissant un record depuis novembre 2004 avec 3,4 %.Par industrie, les ventes en gros et au détail ont perdu 166 000 employés, et l’hôtellerie et la restauration 161 000. Par contre, les administrations publiques, de la défense et de la sécurité sociale ont vu le nombre de leurs travailleurs augmenter de 152 000. Les secteurs de la santé et du bien-être social ont également enregistré une progression de 114 000 sur la même période.