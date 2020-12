83 % des consommateurs ont une opinion positive des ALE

Photo : Getty Images Bank

La plupart des sud-Coréens sont plutôt satisfaits des changements que les accords de libre-échange (ALE) ont apportés dans leur consommation.C’est ce que nous apprend l’enquête de l'Agence des consommateurs de Corée (KCA) réalisée en juin dernier auprès de quelque 3 000 habitants âgés de plus de 24 ans. Résultat : 83,2 % des sondés ont répondu que les ALE avaient amélioré le bien-être des consommateurs, tandis que 73,3 % ont déclaré qu’ils avaient eu un impact positif sur le marché domestique.89,4 % estiment que grâce à ces conventions internationales, ils ont davantage de choix dans les produits importés, et 59,5 % croient que celles-ci ont entraîné une baisse du prix des biens.Les marchandises en provenance de l’étranger considérées comme élargissant la gamme de choix sont la bière (88,7 %), le vin (85,7 %) et le rouge à lèvres (82,3 %). Au bas du classement, on retrouve la cerise (12 %), l’avocat (10,3 %) et le kiwi (16,7 %).Concernant le prix, les consommateurs sont les plus satisfaits avec le porc (66 %), la banane (52,3 %) et le bœuf (52 %). Les produits dont la qualité sont la plus appréciée sont l’automobile (81,4 %), le parfum (80,3 %) et la machine à café (80 %).