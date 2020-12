COVID-19 : le nombre de nouveaux cas au plus haut depuis le début de l’épidémie

Photo : YONHAP News

1 078 nouveaux cas de contamination au COVID-19 ont été détectés en 24 heures : 1 054 d’origine locale et 24 importés. Quelque 70 % des infections domestiques ont été identifiées à Séoul et dans sa couronne, qui abritent la moitié de la population du pays.La Corée du Sud a également recensé 12 décès supplémentaires, portant à 612 le nombre des morts depuis le début de l’épidémie.Dans ce contexte, les autorités de santé ont dévoilé les résultats des analyses de leurs récentes enquêtes sur l’évolution des contaminations dans les établissements hospitaliers et dans ceux d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un total de 26 foyers de cas groupés y ont été recensés, 17 d’entre eux dans des Ehpad ou des hôpitaux psychiatriques. Les réunions familiales ou amicales de leurs employés sont censées être à l’origine des transmissions du virus.Les autorités ont pointé du doigt le manque de vérification lors des remplacements de ces salariés. Face à ce problème, le gouvernement a mis en place une nouvelle mesure barrière. Il s’agit de les tester désormais chaque semaine au lieu de toutes les deux semaines dans la région de Séoul, et une fois toutes les deux semaines dans les autres villes et provinces.