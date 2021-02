BTS : les tenues du boys band vendues pour 162 500 dollars aux enchères

Photo : YONHAP News

Des tenues du groupe sud-coréen BTS ont été vendues pour 162 500 dollars aux enchères de bienfaisance organisées en ligne par l’entreprise américaine Juliens Auctions. C’est ce qu’a rapporté dimanche dernier Billboard.Il s’agit des vêtements que le boys band a portés dans son clip vidéo « Dynamite » sorti en 2020 . Ils ont atteint le prix le plus élevé parmi tous les articles proposés, et une somme huit fois plus élevée que celle anticipée.Les acheteurs étaient le collectionneur Yusaku Maezawa et le youtubeur Hikakin, tous deux Japonais. Les produits sont composés de chemises, de pantalons, de chapeaux et de baskets aux couleurs pastels.Cette vente aux enchères a pour objectif de collecter des fonds pour MusicCares, l’association caritative de Recording Academy qui organise les cérémonies des Grammy Awards. MusicCares prévoit de venir en aide aux musiciens touchés par la crise du COVID-19.