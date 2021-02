Washington accepte le transfert en Suisse d’une partie des fonds iraniens bloqués à Séoul

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis auraient donné leur accord de principe pour le transfert en Suisse d’une partie des fonds iraniens gelés dans des banques sud-coréennes en raison de leurs sanctions contre l'Iran, soit quelque 7 milliards de dollars.C’est ce qu’a affirmé hier un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères devant les journalistes. Selon lui, il reste toujours à déterminer les modalités techniques de ce dégel partiel.Séoul a continué à discuter avec Washington de l’éventuel rapatriement d’une partie de cette somme sur un compte suisse afin que Téhéran puisse s’en servir dans le cadre de l’accord commercial humanitaire suisse (SHTA). Selon ce dernier mécanisme, les entreprises de produits médicaux, pharmaceutiques ou alimentaires basées en Suisse peuvent livrer des biens humanitaires en Iran avec l’aval des autorités américaines, et les banques helvétiques assurent et garantissent le règlement de leurs exportations.La Corée du Sud et l'Iran envisageraient de virer un septième du montant en question vers des comptes suisses. D’ailleurs, le gouverneur de la banque centrale iranienne a récemment déclaré que son pays récupérerait d’abord 1 milliard de dollars bloqués à Séoul. Selon Abdolnaser Hemmati, cette somme serait versée directement sur des comptes iraniens, sans être convertie sous formes de produits commerciaux.Cependant, rien n’est sûr. Tout dépendrait des négociations à venir. Séoul devrait concerter Washington et Berne pour fixer le montant et le calendrier du transfert. Un paiement échelonné sur plusieurs années serait privilégié à un virement en une seule fois. Un autre facteur, c’est le retour ou non des Etats-Unis dans l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPoA).Si la Corée du Sud parvient à réaliser un tel transfert, cela pourrait débloquer la situation liée à son pétrolier saisi début janvier par les gardiens de la révolution en Iran.