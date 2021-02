L’Assemblée nationale vote le projet de loi spéciale sur un nouvel aéroport de Gadeok

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a voté, cet après-midi en séance plénière, le projet de loi spéciale pour la construction d'un nouvel aéroport sur l’île de Gadeok au large de Busan : 181 voix pour, 33 contre et 15 abstentions. L’adoption du texte permettra de simplifier le processus des études de faisabilité préliminaire sur ce nouvel aéroport situé dans le sud-est du pays.Un peu plus tôt, le projet de révision sur la loi spéciale relative au soulèvement de Jeju du 3 avril 1948 a également été adoptée. Le gouvernement estime à 1 300 milliards de wons (950 millions d’euros) le montant des indemnités qui seront versées aux victimes de la répression armée.Ce n’est pas tout. Les projets de révision des lois sur la fiscalité et sur la maltraitance des enfants ont également été approuvés. Ils consistent, respectivement, à accorder des incitations fiscales aux propriétaires ayant baissé leurs loyers en faveur des petits commerçants, et à créer un crime d’ « homicide volontaire sur enfant suite à la maltraitance ».Et enfin, la résolution condamnant le coup d’Etat en Birmanie a aussi été entérinée.