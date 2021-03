JCS : la Corée du Nord tire deux projectiles non identifiés en direction de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin deux projectiles non identifiés depuis la province de Hamgyong du Sud, dans l’est de son territoire, en direction de la mer de l’Est séparant la péninsule de l’archipel japonais. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Leur distance parcourue, leur altitude maximale et leur nature exacte ne sont pas encore connues.Habituellement, l’armée sud-coréenne ne rend officiellement publics que les lancements de missiles balistiques nord-coréens. Les engins testés aujourd'hui semblent donc être de cette nature.L’agence de presse Reuters a elle aussi rapporté que le régime de Kim Jong-un aurait tiré des missiles balistiques, citant la Garde côtière du Japon. Tôt ce matin, vers 7h09, celle-ci a annoncé que « des objets susceptibles d’être des missiles balistiques avaient été lancés depuis le pays communiste », exhortant alors les navires en pleine mer à rester attentifs aux prochaines annonces. Le ministère nippon de la Défense a lui aussi confirmé l’information.Le gouvernement de Yoshihide Suga a de son côté affirmé que les objets en question étaient présumés être tombés à l’extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de son pays.Pour rappel, on a appris hier que Pyongyang avait lancé dimanche deux missiles de croisière présumés depuis les environs d’Onchon, près de la mer Jaune. Les tirs de ces engins ne constituent pas une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Natons unies, contrairement à ceux de missiles balistiques.Quoiqu’il en soit, ces actions militaires interviennent alors que l’administration de Joe Biden est sur le point de fixer les orientations de sa politique nord-coréenne.