JO d'été 2032 : Séoul soumet au CIO la proposition d'une organisation conjointe avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a annoncé avoir déposé, hier, la proposition d’organiser, conjointement avec Pyongyang, les Jeux olympiques d’été 2032 à la commission de futur hôte pour les Jeux de l’Olympiade du Comité international olympique (CIO).Dans ce document, la municipalité affiche la vision des JO Séoul-Pyongyang 2032, « Beyond the Line, Toward the Future », et présente les concepts clés, à savoir des jeux économiques, écologiques, pacifiques, technologiques, solidaires, tolérants et respectueux des droits humains des athlètes.Le texte souligne notamment les effets positifs que l’accueil de cet évènement sportif mondial pourra produire, en particulier la réalisation à la fois de la vision du CIO, qui est d’atteindre la paix mondiale à travers les sports, et de l’aspiration du gouvernement sud-coréen pour l’instauration de la paix et la réconciliation dans la péninsule.La municipalité de Séoul poursuit actuellement un « dialogue continu » avec le CIO depuis janvier 2020, suite à la déclaration conjointe proclamée en 2018 entre les dirigeants des deux Corées qui prévoit, entre autres, la coopération intercoréenne pour l’organisation conjointe des JO d’été de 2032.