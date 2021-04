BTS et Justin Bieber appartiennent désormais au même label

Photo : YONHAP News

La maison de disques HYBE, à laquelle appartiennent les Bangtan Boys, vient d’annoncer l'acquisition de 100 % du capital d'Ithaca Holdings. Le montant de ce rachat s'élève à 1,05 milliard de dollars.Ithaca Holdings est une société gérée par le très puissant manager et producteur américain Scooter Braun. Elle produit plusieurs stars internationales comme Ariana Grande, Justin Bieber ou encore Kanye West.Grâce à ce partenariat, les deux labels musicaux pourront travailler main dans la main pour la production d’albums et le management de leurs artistes.Selon Bang Si-hyuk, le PDG de HYBE, cette coopération qui dépasse les frontières et les cultures pourra créer des effets synergiques. De son côté, Scooter Braun estime que ce partenariat fournira à de nombreux artistes d'importantes opportunités de se lancer à l’international.L’acquisition d'Ithaca Holdings par la firme sud-coréenne permettra également aux stars de la k-pop, à commencer par BTS, de multiplier leurs activités sur le marché américain.En octobre 2020, HYBE, anciennement connu sous le nom de Big Hit Entertainment, a fait une entrée fracassante à la Bourse de Séoul. Depuis, il ne cesse d’exercer une influence grandissante sur l’industrie musicale, déployant d’importants moyens financiers.