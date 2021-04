Pénurie de puces : Hyundai Motor suspend la production d'une usine à Ulsan

Photo : YONHAP News

Les constructeurs automobiles sud-coréens ne sont pas épargnés eux non plus par la pénurie qui sévit sur le marché mondial des semi-conducteurs. Pour le moment, Hyundai Motor est le premier à devoir ralentir la cadence de certaines de ses usines.Le premier groupe automobile de Corée du Sud ferme l’un de ses sites à Ulsan dans le sud-est du territoire pendant une semaine, du 7 au 14 avril. Deux de ses modèles de véhicules électriques, le SUV Kona et l’Ioniq 5, y sont produits. Ce dernier a d’ailleurs décroché 40 000 précommandes.Le conglomérat étudie aussi la possibilité de suspendre la production de ses usines à Asan, où sont construites notamment ses berlines emblématiques Sonata et Grandeur, également faute de stock de ces composants électroniques indispensables, notamment, aux voitures modernes.Comme si cela ne suffisait pas, les principaux fabricants américains et japonais de puces électroniques ont été touchés par une vague de froid ou un incendie. Cela les empêche d’alimenter en composants les constructeurs automobiles. Le monde est largement dépendant de l’entreprise taïwanaise TSMC, le leader incontesté du marché.Les professionnels de l’industrie estiment que la pénurie se poursuivra au moins jusqu’au troisième trimestre de l’année. De quoi inquiéter aussi Kia. Cette filiale de Hyundai redoute que cela n’affecte aussi la production de ses véhicules électriques.