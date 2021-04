Photo : YONHAP News

En février aussi, pour le dixième mois consécutif, la balance des paiements courants sud-coréenne a connu un surplus, dopée notamment par la montée des indices des prix des transports aérien et maritime et des revenus de dividende.Les chiffres sont là. A en croire les statistiques provisoires sur le sujet, communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’excédent s’est élevé à 8,03 milliards de dollars, soit 1,62 milliard de plus qu’un an plus tôt.Quant au surplus commercial, il a atteint 6,05 milliards de dollars, ce qui représente un recul de 550 millions de dollars en un an.La balance des services a dégagé un excédent de 130 millions de dollars. Une nette embellie par rapport au mois de février 2020. Elle avait alors accusé un déficit de 1,44 milliard de dollars.