La centrale nucléaire de Barakah entre en service commercial

Photo : YONHAP News

Le premier réacteur de la centrale nucléaire de Barakah, aux Emirats arabes unis (EAU), est entré en service hier. Il s’agit de la première centrale construite par la Corée du Sud à l’étranger. Elle est aussi la première structure du genre dans le monde arabe.Chargé en combustible en mars dernier, le réacteur a passé les essais de puissance et de performance avec succès. Il fait partie du projet de construction de quatre réacteurs du modèle sud-coréen ARP-1400 aux EAU.La Kepco, la compagnie sud-coréenne d'électricité, en a pris les rênes et la Corporation émiratie de l'énergie nucléaire (ENEC) y a investi en tant que partenaire à long terme.Un responsable de la Kepco s’est félicité que cette mise en service démontre la compétence technique du pays du Matin clair dans ce secteur et servira de tête de pont pour pénétrer le marché des centrales nucléaires.Une fois les quatre réacteurs en service, ceux-ci couvriront un quart des besoins en électricité du pays du Moyen-Orient. Ils représenteront également une source d’énergie propre, d’autant qu’ils sont capables de réduire les émissions carbone de 21 millions de tonnes chaque année.Le président sud-coréen a envoyé une lettre au prince héritier émirati Mohammed bin Zayed Al Nahyan afin de féliciter la mise en service de la centrale ainsi que le 50e anniversaire de la fondation des Emirats arabes unis.Selon le porte-parole de la Maison bleue Kang Min-seok, Moon Jae-in a loué la capacité des EAU à aller de l’avant à travers l’innovation et de nouveaux défis. Et d’ajouter que la centrale de Barakah symbolise l'innovation émiratie et l'amitié des deux pays.Le locataire de la Cheongwadae a souhaité la prospérité du pays du Golfe pour les 50 prochaines années en soulignant que la Corée du Sud sera à ses côtés.