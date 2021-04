Le KDI se veut optimiste quant à la reprise économique

Photo : Getty Images Bank

Le KDI se veut optimiste pour l’économie nationale. De fait, cet institut gouvernemental de recherche économique estime que l’activité économique s’améliore. Il en a fait état dans son dernier numéro de sa revue mensuelle sur la conjoncture.Selon lui, l’industrie manufacturière poursuit sa tendance haussière et les consommateurs comme les entrepreneurs retrouvent un peu le moral.Les chiffres sont parlants. La production industrielle a progressé de 0,4 % en février sur un an, malgré la diminution des jours ouvrés, et les exportations de 16,6 % en mars, également en glissement annuel. En outre, la production du secteur des services a elle aussi augmenté de 0,7 % en février, dans le sillage de l’assouplissement des restrictions sanitaires au milieu du mois.L’indice de confiance des consommateurs s’est redressé de 3,1 points en mars pour atteindre 100,5 points. C’est la première fois depuis janvier que le chiffre est supérieur à 100. Même constat pour la confiance des entrepreneurs pour avril. Son indice s’établit à 98, un niveau plus élevé que pour le mois dernier.