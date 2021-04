Yoshihide Suga officialise le rejet des eaux contaminés de Fukushima dans l’océan

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais a annoncé, officiellement, le projet de rejet des eaux radioactives de Fukushima dans l’océan.Yoshihide Suga a en effet fait savoir, hier, lors de sa rencontre avec le représentant de l’association des pêcheurs qui s’oppose à cette perspective, que son gouvernement allait définir ses directives en s’appuyant sur les avis des experts, selon lesquels le rejet dans la mer est la solution la plus sûre.C’est la première fois que le chef du gouvernement nippon a tenu des propos officiels en la matière. Il envisagerait de trancher cette question sensible au plus tôt mardi prochain lors d’une réunion de son cabinet.Cependant, les opinions hostiles à cette option, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’archipel, ne sont pas à négliger, étant donné que certaines matières radioactives ne peuvent pas être filtrées même par des dispositifs de purifications raffinés. Préoccupations partagées par les pays voisins, dont la Corée du Sud. Ainsi, certains observateurs prévoient qu’il sera difficile pour Tokyo de prendre une décision qui pourrait faire l’objet de critiques sur la scène internationale, alors que le coup d’envoi des Jeux olympiques de Tokyo est prévu le 23 juillet prochain.