« Le Sympathisant », du romancier américain d'origine vietnamienne Viet Thanh Nguyen, va renaître en série aux Etats-Unis sous la baguette du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui Minumsa.Selon la maison d’édition sud-coréenne, le cinéaste mondialement connu pour ses thrillers « Old Boy » et « Mademoiselle » et le lauréat du prix Pulitzer 2016 ont commencé à échanger à partir d’octobre 2019. A l'égard de cette collaboration, Nguyen, qui avait déjà affirmé avoir été inspiré par « Old Boy », a exprimé hier son enthousiasme sur son fil Twitter.De quoi parle « Le Sympathisant » ? C’est l'histoire d'un agent double pendant et après la guerre du Vietnam.