Kim Jong-un appelle à reprendre une « marche forcée » pour surmonter la crise

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord doit reprendre sa « marche forcée » de manière encore plus rigoureuse. Son leader Kim Jong-un a fait une telle annonce, hier, dans son discours de clôture à l’occasion de la 6e réunion des secrétaires de cellule du Parti des travailleurs. Une annonce rapportée aujourd'hui par la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste.L’homme fort de Pyongyang a précisé que cette épreuve concernerait les organismes de tous niveaux au sein du parti unique, y compris les cellules en bas de l’échelle du pouvoir. Chaque cellule est constituée d’une trentaine de membres.Kim Jong-un a souligné que le chemin serait semé d’embûches pour réaliser les objectifs fixés lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs en janvier dernier.Le leader nord-coréen ne ferait pas référence à la « marche forcée » menée dans les années 1990, lorsque le royaume ermite a enregistré de nombreux morts dus à la famine. Mais il afficherait ainsi la volonté de consolider l’unité interne afin de surmonter la crise économique dans le contexte où son pays souffre de sanctions internationales persistantes.Kim III a notamment souligné l’importance de l’éducation idéologique et du contrôle en la matière, ainsi que la nécessité de ne pas négliger les facteurs qui nuisent au « développement sain » des jeunes. Il a également appelé à lutter contre l’abus de pouvoir, le bureaucratisme et la corruption.Ce rassemblement des secrétaires de cellule du Parti des travailleurs a débuté mardi pour une durée de trois jours. Pyongyang prévoit de l’organiser tous les cinq ans.