COVID-19 : Oh Se-hoon souhaite introduire des kits d'autodiagnostic

Le nouveau maire de Séoul a demandé au gouvernement d'autoriser l'usage de kits d'autodépistage au COVID-19, lors d’un point de presse tenu ce matin à l'Hôtel de ville.D’après Oh Se-hoon, ce type de dispositifs, déjà généralisés aux Etats-Unis ou en Europe, permettent d’obtenir un résultat en dix à trente minutes. Selon lui, le gouvernement britannique en distribue gratuitement deux fois par semaine à sa population, et certaines entreprises sud-coréennes en exportent.De plus, le maire issu de la première formation d'opposition a annoncé examiner l'introduction au niveau municipal de tests antigéniques rapides qui, contrairement aux kits d'autodiagnostic, ont reçu le feu vert de l’Administration de sécurité des produits alimentaires et des médicaments (MFDS). Il envisage de les appliquer, à titre d'essai, aux « noraebang », ces salles de karaoké privatives à forte fréquentation nocturne.Oh s'est également proposé de mettre en œuvre de nouvelles mesures sanitaires destinées à protéger la vie quotidienne des Séouliens tout en endiguant la propagation de la pandémie. D'après lui, il sera possible, à l'aide des kits de dépistage rapide, d'adapter les mesures à chaque type d'établissement, au lieu d'imposer des règles uniformisées à l'ensemble des catégories professionnelles.Les grandes lignes de ces nouvelles mesures seront établies dans le courant de la semaine avant de fixer la date et les modalités de leur mise en œuvre en coopération avec le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).