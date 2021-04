Pénurie de semi-conducteurs : sommet virtuel à la Maison blanche avec 19 entreprises dont Samsung

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a organisé hier une réunion virtuelle sur la pénurie mondiale de semi-conducteurs, en y invitant les patrons de 19 groupes électroniques et automobiles, dont le sud-coréen Samsung Electronics. Avec pour but de les écouter sur la manière d'améliorer l'approvisionnement en puces électroniques.Dans sa brève prise de parole, le président Joe Biden a annoncé que son pays investirait lui aussi de manière agressive dans les semi-conducteurs et dans les batteries. « La Chine et le reste du monde n'attendent pas. Et il n'y a aucune raison pour que l'Amérique attende », a-t-il affirmé.A cette occasion, l’entreprise américaine Intel et la taïwanaise TSMC, l’un des principaux fabricants de semi-conducteurs, ont promis un plan massif d’investissement dans leurs usines. Et le géant de l'électronique sud-coréen semble envisager de le faire, lui aussi, à hauteur de 20 000 milliards de wons, l’équivalent de 15 milliards d’euros.Cependant, la présidence américaine n’a pas annoncé de contreparties en échange de ces engagements.